Стал известен маршрут украинских бабушек из «Борисполя»

Как оказалось, одетые в платочки украинские пенсионерки родом из Черниговской области, фотографии из аэропорта «Борисполь» которых накануне стали настоящим хитом в Интернете, отправились в соседнюю Венгрию, где будут принимать участие в фольклорном фестивале, передает replyua.net со ссылкой на запись сотрудницы «МТС-Украина» Татьяны Швайки в Facebook. По ее словам, этот коллектив возник еще пять десятков лет назад.
Некоторые интернет-пользователи добавили, что спонсором пребывания бабушек в столице Венгрии Будапеште стал один ценитель фольклорного творчества этой страны.
«Имя этого человека - Miklós Both. На протяжении нескольких лет он собирает украинский фольклор. Записывает аудио и видео наших композиций, представлял несколько проектов в Украине, был организатором выступления коллективов из Украины в Венгрии. Его цель – собрать и сохранить для нас наше историческое наследие, а нам бы об этом ничего не было известно, если б не фото бабушек в аэропорту», — подчеркнула Людмила Шубина. Примечательно, что дочь одной из участниц коллектива написала, что ансамбль называется «Берегиня».