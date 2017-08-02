Власти Киева решили перекрыть денежные потоки парковщикам столицы

Столичный градоначальник Виталий Кличко принял решение, запрещающее оплачивать наличными средствами за парковку транспортных средств в Киеве, поэтому осуществление всех платежей должно осуществляться исключительно через паркоматы или при помощи безналичного расчета. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице советника Кличко в Киевском горсовете Дмитрия Белоцерковца Facebook.
Он отметил, что на эффективную работу системы стоит рассчитывать после того, как во втором чтении будет принят законопроект №5364. У властей города нет права оштрафовать или эвакуировать автомобиль, за парковку которого не была внесена оплата, но и ранее у городских властей не было подобного права, а тем временем наблюдалось процветание парковочной мафии, так что в данном случае просто остается надеяться, что киевляне будут сознательными до принятия законопроекта №5364. Поэтому уже с 10 августа ожидается минимизация человеческого фактора», — отметил Белоцерковец.
К тому же, советник Кличко добавил, что инструкцию и систему оплаты согласно новым правилам позже расскажет Николай Поворозник, являющийся заместителем главы КГГА.