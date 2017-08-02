У Житомирській області затримали журналіста, який працював на Кремль

За даними СБУ, журналіст з міста Житомир три роки тому, здійснюючи замовлення керівників російських пропагандистських інформаційних агентств, займався створенням тенденційних публікацій, що завдало збитків інформаційній безпеці України. Про це передає replyua.net. У повідомленні відомства, зокрема, наголошується, що поштою чи мессенджером журналісту надсилали тему та бажаний зміст статей. Часом «інформаційному наймиту» самому надавали можливість обирати тему. Розрахунок з автором таких публікацій відбувався за допомогою міжнародних систем електронних розрахунків.
Публікація авторських статей, з акцентами, вигідними для кураторів у Кремлі, здійснювалася журналістом на шести інтернет-сайтах, адміністрування яких відбувалося у Росії та на тимчасово окупованих територій України.
У процесі проведення досудового розслідування була здійснена низка лінгвістичних і судово-психологічних експертиз текстів журналіста із Житомира. Завдяки ним було підтверджено їх маніпулятивний вплив на читачів та агітацію аудиторії на вчинення конкретних дій, які завдали шкоди незалежності та суверенітету України.