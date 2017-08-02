Черговий невдалий провал в уроці історії: Ватажок «ДНР» «розстріляв» радянський символ

Олександр Захарченко, який є самопроголошеним главою невинної «ДНР» дав інтерв'ю журналістам, під час якого неправильно про тлумачив події, які відбулися під час Другої світової війни, передає replyua.net. Зокрема, лідер донецьких бойовиків розповів, яким чином фашисти вдалися до розстрілу Зої Космодем'янської, героя Радянського Союзу, хоча в дійсності її повісили. Відео відповідного змісту вже можна побачити у Twitter. «Я знаю багато випадків з історії, коли, згідно до наказу Сталіна, в полоні опинялися ті чи інші представники цього полку, я не згадаю назви, який віддав наказ розстріляти Зою Космодем'янську», - сказав ватажок «ДНР».
Зазначимо, що Зоя Космодем'янська, яка радянськими істориками була представлена як комсомолка-диверсантка, працювала в тилу у німців. Проте згодом її викрали та повісили. Космодем'янська стала першою представницею прекрасної статі, якій посмертно присвоїли звання героя Радянського союзу. Тим часом, заява Захарченка стала підставлю для маси зухвалих коментарів.
Варто зазначити, що раніше у прокуратурі розпочали розслідувати кримінальне провадження відносно авторки неправдивої інформації про сіль в маршрутках.