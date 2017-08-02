Владимир Омелян «языком цифр» объяснил, почему возрождение речного транспорта – эта не повод для иронии, а экономия бюджета

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook объяснил, назвав конкретные цифры, почему так важно Украине двигаться в направлении возобновления речного транспорта, который нужен не только для транспортировки херсонских арбузов Днепром в Киев.
Как пишет министр, по самым скромным подсчетам, перевод 1 млн тонн грузов с автодорог на реку экономит минимум 800 млн гривен ежегодно на восстановление разрушенных грузовиками дорог. Кроме того, что речные перевозки являются самыми дешевыми, мы можем построить регионы вдоль речной сети, создать новые рабочие места, запустить грузовое и пассажирское речное судостроение. Владимир Омелян отметил, что минимум три иностранные компании уже готовы вливать серьезные инвестиции в речную отрасль, если будет создано соответствующее благоприятное законодательное поле, а это, опять-таки, тысячи новых рабочих мест по всей стране и дополнительные поступления в бюджет.
Владимир Омелян отметил, что все эти и другие вещи он презентует во время заседания Кабмина во второй половине августа в рамках Транспортной стратегии 2030, работа над которой продолжается уже год. «Крупные инфраструктурные проекты способны изменить страну, запустить экономику. При одном условии: мы создаем прозрачные правила игры, одинаковые для всех открыты для мира и максимально привлекаем западные инвестиции. Что касается арбузов, то, когда киевляне радостно встречали баржи с арбузами на Киевском речном вокзале, то мы можем в следующем году провести праздник «Первого украинского арбуза», – резюмировал министр.