валюта
СпецтемаСупрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Владимир Омелян «языком цифр» объяснил, почему возрождение речного транспорта – эта не повод для иронии, а экономия бюджета

Владимир Омелян «языком цифр» объяснил, почему возрождение речного транспорта – эта не повод для иронии, а экономия бюджета
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook объяснил, назвав конкретные цифры, почему так важно Украине двигаться в направлении возобновления речного транспорта, который нужен не только для транспортировки херсонских арбузов Днепром в Киев.

Как пишет министр, по самым скромным подсчетам, перевод 1 млн тонн грузов с автодорог на реку экономит минимум 800 млн гривен ежегодно на восстановление разрушенных грузовиками дорог. Кроме того, что речные перевозки являются самыми дешевыми, мы можем построить регионы вдоль речной сети, создать новые рабочие места, запустить грузовое и пассажирское речное судостроение. Владимир Омелян отметил, что минимум три иностранные компании уже готовы вливать серьезные инвестиции в речную отрасль, если будет создано соответствующее благоприятное законодательное поле, а это, опять-таки, тысячи новых рабочих мест по всей стране и дополнительные поступления в бюджет.

Владимир Омелян отметил, что все эти и другие вещи он презентует во время заседания Кабмина во второй половине августа в рамках Транспортной стратегии 2030, работа над которой продолжается уже год. «Крупные инфраструктурные проекты способны изменить страну, запустить экономику. При одном условии: мы создаем прозрачные правила игры, одинаковые для всех открыты для мира и максимально привлекаем западные инвестиции. Что касается арбузов, то, когда киевляне радостно встречали баржи с арбузами на Киевском речном вокзале, то мы можем в следующем году провести праздник «Первого украинского арбуза», – резюмировал министр.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
01 авг 2017
11282

«Их бомбил Киев»: популярный шоумен назвал Украину виновной в войне на Донбассе и оправдал аннексию Крыма

В интервью журналисту Дмитрию Гордону известный в Украине шоумен и композитор Владимир Быстряков заявил, что Россия не захватывала оккупированный Крым, а военные действия на Донбассе начали именно

01 авг 2017
8306

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, ведь хозяин Кремля, он же президент РФ Владимир Путин вчера подписал закон

01 авг 2017
7098

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»

Сьогодні Трамп підписав закон про введення глобальних санкцій проти Росії, а Канада ввела зону вільної торгівлі з Україною. Досить символічно і головне не дуже приємно для Росії. Чогось уже не чути

01 авг 2017
6277

Спека в Україні: синоптик розповіла, коли можна чекати на похолодання

На своїй сторінці у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко повідомила своїм дописувачам, що до кінця поточного тижня на українців чекає спекотна погода, а на деяке похолодання варто сподіватися

Последние новости

Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Владимир Омелян «языком цифр» объяснил, почему возрождение речного транспорта – эта не повод для иронии, а экономия бюджета

Трамп помог сыну составить заявление о встрече с адвокатом из России – Белый дом

Громадський діяч остаточно розвінчав образ Надії Савченко, порівнявши її з політв'язнями ольстерської тюрми Мейз

Волонтер: Беларусь ожидает российская оккупация

Якщо піде він, то Трампу вже не вдасться підтримувати діалог з Путіним

Учитесь у Тиллерсона. Он же талантище, – блогер

США дали России четкий сигнал к принуждению к миру на Донбассе – Арестович

Шевцова назвала санкции РФ против США «жалким писком»

Блогер: чому боягуз Рогозін «почистив» свій Твіттер?

Блогер: окупанти перетворили Крим на пустелю

У Сенаті США затвердили нового директора ФБР

У Німеччині почали розслідувати факт візиту екс-депутата до окупованого Криму

У СБУ оприлюднили результатів обшуків у Запорізькій міськраді

Для президентських виборів потрібні мільярди – ЦВК

Тіллерсон намагається «помиритись» з КНДР

Вашингтон допускає, що відносини з Москвою можуть стати ще гіршими

Терористи знову перешкоджали діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі

Віце-президент США звернувся до Росії з приводу України

Черговий кривавий теракт в Афганістані

 Новости за день