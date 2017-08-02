Для президентських виборів потрібні мільярди – ЦВК

У Центральній виборчій комісії заявили, що для організації та проведення наступник президентських виборів в Україні з державного бюджету необхідно виділити на це 2 мільярди 355 мільйонів гривень, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідна інформація була оприлюднена на сайті ЦВК. Як зазначається у повідомленні відомства, представники Центральної виборчої комісії затвердили приблизну суму видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою про Проведення виборів глави держави у 2018 році у сумі 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень. При цьому у ЦВК додали, що такі розрахунки робилися з урахуванням проведенням другого туру голосування. Крім того, у ЦВК порахували, що для проведення парламентських виборів у 2019 році та 2020 році знадобиться 1,858 мільярдів гривень та 36,8 мільйонів гривень відповідно. Додаткові витрати на вибори до Верховної Ради у 2020 році визначені для організації проміжних виборів у 5 одномандатних виборчих округах, у разі їх призначення.
Варто нагадати, раніше представники ЦВК зверталися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів з проханням збільшити в поточному році фінансування проведення місцевих виборів на понад 358 мільйонів гривень.