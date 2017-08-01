Журналіст розповів, за яких умов США можуть надати Україні летальну зброю

Вашингтон, у разі прийняття рішення щодо надання Києву летального озброєння, може вимагати гарантії відносно того, що його не використають для проведення наступальних операцій. Як передає replyua.net з посиланням на «Обозреватель», відповідну думку оприлюднив відомий російський журналіст Євген Кисельов.
Зокрема, коментуючи вірогідність використання українськими Збройними Силами летального озброєння для того, аби звільнити окуповані райони Донбасу, він заявив: «Я впевнений, що проведення у Криму операції військового характеру варто повністю виключити. Коли ж говорити про схід України, то мені доводилося від військових експертів чути про те, що такий сценарій з теоретичної точки зору можливий. Проте є умова – відсутність втручання російської регулярної армії. Так чи інакше, військові експерти переконані, що якби українська армія мала певні види озброєння, це б суттєво посилило її оборонну здатність». Також журналіст вважає , що для надання летального озброєння Україні має бути певна умова.
«Як на мене, умовою поставки певних видів летальних озброєнь буде гарантія незастосування їх у будь-якої наступальної операції», - припустив він.