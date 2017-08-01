Данилюк висловив сумніви щодо «політичності» справи ГПУ проти нього

Керівник Міністерства фінансів України Олександр Данилюк заявив, що він має сумніви щодо того, що розслідування Генеральної прокуратури та судове рішення про призначення йому додаткової перевірки не має політичного підґрунтя, інформує replyua.net з посиланням на Дзеркало тижня.
В зв’язку урядовець заявив, що він має наміри оскаржувати рішення суду, а також незаконні, на його думку, дії посадових осіб. Данилюк зазначив, що «після аналізу юридичних деталей справи проти нього, складається враження, що її активно проштовхують». Саме тому міністр фінансів переконаний, що співробітники Генеральної прокуратури України перевищили свої повноваження. Данилюк також заявив, що йому цікаво, «хто так наполегливо педалює це питання, адже українська інертна правоохоронна та судова системи продовжують затягувати інші справи проти окремих корумпованих політиків».
Варто нагадати, рішенням Печерського районного суду Києва від 18 липня Державній фіскальній службі доручено здійснити додаткову перевірку щодо можливої несплати податків міністром фінансів Олександром Данилюком.