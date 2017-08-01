Портнов анонсував оскарження закриття справи Пашинського

Андрій Портнов, який раніше був заступником президентської адміністрації, заявив, що не погоджується із фактом закриття провадження щодо стрілянини, фігурантом якої є народний депутат від фракції «Народний Фронт» Сергій Пашинський та пообіцяв, що дане рішення буде обов’язково оскаржене. Про це передає replyua.net з посиланням на допис Портнова у соцмережі Facebook.
Як пише політик, вся справа виявилася дуже простою. «Через те, що Пашинський здійснив вистріл та завдав поранення пересічному громадянину, його справу просто закрили, не провівши публічний, відкритий та змагальний процес. Справа була закрита тихо, у період відпусток, у непрозорий спосіб і всередині прокуратури, яка політикам і належить. До речі, прокуратура представляла фігуранта важливим державним діячем, завдяки якому держава повернула усі викрадені багатства», - зазначив політик.
Він також пообіцяв залучити адвокатів для оскарження даного рішення. «У наших планах – процесуальна підтримка цього гніту до того часу, поки не відбудеться зміна влади. Зрештою, фігурант справи, рано чи пізно, опиниться у в’язниці», - переконаний Портнов.