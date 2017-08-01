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Порошенко підписав закон про покарання за жорстоке поводжена з тваринами

Порошенко підписав закон про покарання за жорстоке поводжена з тваринами
Глава української держави Петро Порошенко підписав закон, яким передбачається відповідальність кримінального характеру особам, які вдаються до жорстокого поводження з тваринами. Як передає replyua.net, відповідна інформація оприлюднена на сторінці законопроекту №5119-1 на сайті Верховної Ради. Зокрема, віднині громадян, які знущаються над тваринами та застосовують жорсткі методи або ж вдаються до хуліганських дій, будуть брати під варту на шість місяців, чи на термін до трьох років обмежувати їх волю.

За подібні дії, які були вчинені у присутності особи малолітнього віку, буде передбачено позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років, або ж обмеження волі на подібний термін. Подібні дії, які були вчинені з особливим показником жорстокості, або якщо подібні дії стали причиною загибелі чи каліцтва тварини, або якщо такі дії вчинила група осіб, каратимуться тюремним ув’язненням на термін від 5 до 8 років.

Варто наголосити, що до останнього часу за знущання над тваринами передбачався штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) чи арешт до шести місяців.
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