Порошенко підписав закон про покарання за жорстоке поводжена з тваринами

Глава української держави Петро Порошенко підписав закон, яким передбачається відповідальність кримінального характеру особам, які вдаються до жорстокого поводження з тваринами. Як передає replyua.net, відповідна інформація оприлюднена на сторінці законопроекту №5119-1 на сайті Верховної Ради. Зокрема, віднині громадян, які знущаються над тваринами та застосовують жорсткі методи або ж вдаються до хуліганських дій, будуть брати під варту на шість місяців, чи на термін до трьох років обмежувати їх волю.
За подібні дії, які були вчинені у присутності особи малолітнього віку, буде передбачено позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років, або ж обмеження волі на подібний термін. Подібні дії, які були вчинені з особливим показником жорстокості, або якщо подібні дії стали причиною загибелі чи каліцтва тварини, або якщо такі дії вчинила група осіб, каратимуться тюремним ув’язненням на термін від 5 до 8 років.
Варто наголосити, що до останнього часу за знущання над тваринами передбачався штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) чи арешт до шести місяців.