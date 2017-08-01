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Новий скандал: у антимонопольному комітеті заявили про сумнівні знижки Борисполя для МАУ

Новий скандал: у антимонопольному комітеті заявили про сумнівні знижки Борисполя для МАУ
Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії МАУ сумнівні знижки на сплату аеропортових зборів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Про це заявили у Антимонопольному комітеті. У відомстві зазначають, що наразі вони розглядають справу щодо зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг. За даними антимонопольного комітету, Бориспіль застосовував знижувальні коефіцієнти до спецзборів аеропорту лише до однієї компанії – МАУ. Крім того, зазначається, що керівництво аеропорту зробило це «непублічно, непрозору і без встановлення критеріїв розрахунку розміру знижки до аеропортових зборів для авіакомпаній». Антимонопольний комітет надав Борисполю рекомендації, аби той виробив точні критерії щодо надання знижок.

Варто нагадати, раніше очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що МАУ подала до суду на Мінінфраструктури, Ryanair і аеропорт "Львів". У МАУ вважають, що європейська лоукост-компанія отримала в Україні протиправні пільги та привілейоване становище, що є невигідним для МАУ.
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