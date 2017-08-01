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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Саакашвілі заперечив, що він звинуватив Київ у втручанні в американські вибори

Саакашвілі заперечив, що він звинуватив Київ у втручанні в американські вибори
Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що він не звинувачував Україну у тому, що вона втручалася у вибори президента Сполучених Штатів Америки в минулому році, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну заяву політик озвучив під час відеоконференції з США. Він зазначив, що попередній його виступ на американському телебаченні з критикою стосуватися «не держави Україна, а українських олігархів, які є ворогами для держави». Саакашвілі також вважає, що представники нинішньої влади роблять все можливе для того, щоб створити поганий імідж для України. Зокрема, політик зазначив, що президентський указ про позбавлення його українського громадянства є проявом недемократичних процесів в Україні. Також Саакашвілі додав, що напередодні ухвалення рішення про позбавлення його громадянства України, до профільної комісії були введені підконтрольні Петру Порошенкові люди, адже представники попереднього складу відмовлялися від ухвалення подібного рішення.

Крім того, Саакашвілі додав, що тоді, коли йому надавали український паспорт, Порошенко чудово розумів всі аспекти ситуації, яка склалася в Грузії.
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