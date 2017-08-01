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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

У Гужви знайшли секретну інформацію Міноборони

У Гужви знайшли секретну інформацію Міноборони
У Службі безпеки України заявили, що на вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви флешці виявили секретні матеріали Міністерства оборони України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Слідчі заявили, що на флеш-накопичувачі, який вилучили 22 червня в результаті обшуків в офісі редакції, містилися електронні документи з відомостями, які можуть бути державною таємницею. У судовій постанові від 27 липня зазначається, що результати досудового розслідування показали, що виявлені матеріали знаходяться у володінні Міністерства оборони України. Співробітники СБУ попросили у суду провести перевірку в будівлі міністерства, де зберігалися ці матеріали. При цьому відомо, що представник Міноборони заперечував проти цього, але запит був задоволений судом.

Що ж стосується самого Гужви, то він всі звинувачення на свою адресу заперечує, зазначаючи, що ніяких матерів від Міноборони він не отримував. Крім того, головред додав, що він не виключає, що флешку могли йому підкинути і взагалі справу проти себе він вважає сфабрикованою.
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