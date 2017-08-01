Блогер: Нам все одно доведеться жити з Росією – нахабною, озброєною та оскаженілою бензоколонкою



Телевізійний ведучий та блогер Олексій Мочанов, виступаючи в прямому ефірі авторської програми Олесі Бацман «Бацман LIVE», яка виходить на телеканалі NewsOne, заявив, що Росія – це «нахабна, озброєна, п’яна та оскаженіла бензоколонка»,



Даючи відповідь на запитання, що, власне, є основою національної ідеї України, Мочанов зазначив, що формування ідеї, яка б була однаково прийнятною для усіх, «хто носить каску шахтаря та вишиванки», є фактично неможливим.



«Я переконаний, що завдяки нашому транзитно центрально-європейськму положенню можна було б протягом 25 років завершити будівництво 25 доріг, завдяки яким до нас би їздили «із варяг у греки». Ніхто з нас цього не зможе прибрати. Не потрібно очікувати, доки хтось візьме ножиці, виріже Україну та приклеїть її до Австралії (бо й там від нас всі стомляться). А у нас може бути лише одна історія: нам доведеться із цим сусідом, з цією нахабною, озброєною, п'яною, оскаженілою бензоколонкою, все ж жити разом. І немає значення, за ровом чи за парканом», – сказав Мочанов.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Телевізійний ведучий та блогер Олексій Мочанов, виступаючи в прямому ефірі авторської програми Олесі Бацман «Бацман LIVE», яка виходить на телеканалі NewsOne, заявив, що Росія – це «нахабна, озброєна, п’яна та оскаженіла бензоколонка», інформує replyua.net . І все ж, додав він, українці все одно повинні будуть проживати поруч із нею.Даючи відповідь на запитання, що, власне, є основою національної ідеї України, Мочанов зазначив, що формування ідеї, яка б була однаково прийнятною для усіх, «хто носить каску шахтаря та вишиванки», є фактично неможливим.«Я переконаний, що завдяки нашому транзитно центрально-європейськму положенню можна було б протягом 25 років завершити будівництво 25 доріг, завдяки яким до нас би їздили «із варяг у греки». Ніхто з нас цього не зможе прибрати. Не потрібно очікувати, доки хтось візьме ножиці, виріже Україну та приклеїть її до Австралії (бо й там від нас всі стомляться). А у нас може бути лише одна історія: нам доведеться із цим сусідом, з цією нахабною, озброєною, п'яною, оскаженілою бензоколонкою, все ж жити разом. І немає значення, за ровом чи за парканом», – сказав Мочанов.