Детективи НАБУ затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
У спільній заяві НАБУ та САП повідомляється, що головного лікарня підозрюють у зловживанні владою та службовому підробленні документів. Зокрема, як було встановлено слідством, головлікар був у змові з іншими вищими керівниками лікарні. Вони спільними діями організували в 2012 році проведення незаконної закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок отриманих з держбюджету коштів. У повідомленні також зазначається, що в результаті дій керівництва Запорізької обллікарні, було закуплено 26 автомобілів, які за своєю комплектацією та технічними вимогами, не відповідають українським стандартам і їх неможливо використовувати. За попередніми даними, в наслідок цій дій, держбюджет зазнав збитків на суму 13 мільйонів гривень.
Затриманого керівника доставити до офісу НАБУ в столиці, де йому і повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення затриманого головлікаря від посади.