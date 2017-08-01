У ГПУ закрили справу за фактом стрілянини за участі Пашинського – ЗМІ

У Генеральній прокуратурі України припинили розслідувати справу, розпочату а фактом стрілянини в грудні минулого року за участі нардепа від Народного фронту Сергій Пашинського, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Представники інформаційного агентства РБК-України поширили відповідну інформацію, зазначаючи, що вони мають копію постанови слідчого Генпрокуратури України, в якій зазначається, що справу вже закрили. За попередньою інформацією, слідчі дійшли висновку, що Пашинський під час стрілянини діяв в рамках необхідної оборони і тому його кримінальну відповідальність виключають. Що ж стосується другого фігуранта інциденту – В’ячеслава Хімікуса – його дії слідчі визнали «суспільно небезпечними». Щоправда йому інкримінують лише адміністративне правопорушення через те, що Хімікус «нецензурно висловлювався»,
Варто нагадати, 31 грудня 2016 року на Київщині стався інцидент, під час якого нардеп Пашинський прострілив ногу п’яному чоловіку В’ячеславу Хімікусу, який нібито нападав на політика. Сам Хімікус заявляв раніше, що Пашинський перший дістав пістолет і цілився йому в груди.