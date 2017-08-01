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СБУ проводить обшуки у Київській ОДА

СБУ проводить обшуки у Київській ОДА
Співробітники Служби безпеки України спільно з представниками прокуратури проводять в вівторок, 1 серпня, обшуки у приміщенні Київської обласної державної адміністрації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київщини. У відомстві зазначили, що обшуки проходять у співробітників управління інфраструктури Київської ОДА в зв’язку з перевіркою отриманої інформації про корупційні схеми. Вони, зокрема, стосуються видачі дозволів на право обслуговування низки маршрутів пасажирських перевезень. Як зазначили у прокуратурі, наразі відбувається досудове розслідування у кримінальному провадженні, фігурантами якого є посадові особи КОДА, які могли вчиняти корупційні діяння.

За оперативною інформацією СБУ, вбачається, що співробітники управління інфраструктури Київської ОДА у 2015 та 2016 роках розробили корупційну схему видачі дозволів на право займатися перевезенням у приміських маршрутах для підконтрольних цим же співробітникам перевізникам, які не відповідали вимогам оголошеного конкурсу.
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