Саакашвілі повідомив, що планує повернутися до України

Сьогодні, 1 серпня, колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у Сполучених Штатах Америки, зробив заяву про те, що він має намір повернутися до України. Про це передає replyua.net. За словами політика, у його планах – оскарження рішення щодо позбавлення його громадянства у одному з українських судів.
«Я буду прагнути приїхати, аби в суді виступити з доказами та розповісти власну правду судді, а найголовніше – суспільству і людям. Якщо вони не бояться мене, нехай не створюють мені перешкод. Я все одно знайду можливість повернутися додому, мені необхідно повернутися додому», - розповів колишній президент Грузії. При цьому Михайло Саакашвілі пообіцяв публічно оголосити про своє повернення.
«На осінь у нас буде мобілізація, ми дійсно дуже ретельно до цього процесу готуємося, зараз у нас реально об’єднуються демократичні сили. Я не маю жодних амбіцій, мені не хочеться займати посаду президента чи когось іншого, посади мені не потрібні. Я – ідеальний кандидат, аби підтримувати об’єднання, моя амбіція – це зміна політичного класу», - додав політик.