Спека в Україні: синоптик розповіла, коли можна чекати на похолодання

На своїй сторінці у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко повідомила своїх дописувачів, що до кінця поточного тижня на українців чекає спекотна погода, а на деяке похолодання варто сподіватися лиши ближче до середини серпня. Про це передає replyua.net.
«Згідно з попередніми прогнозами, до завершення поточного тижня буде спекотна погода, яка продовжиться і наступного тижня. Я тут не буду влаштовувати жахи і оприлюднювати градуси і цифри, проте лише вночі стовпчики термометра опустяться нижче тридцяти градусів. Звісно, досить несуттєві коливання температурного режиму будуть у суботу та неділю, однак це відчують лише жителі півночі. А взагалі буде спека», зазначила експерт. Крім того, Наталка Діденко також представила карту з прогнозом коливання температури на 10 серпня та наголосила, що мешканцям східних регіонів України страждати від спеки доведеться мінімум до 12 серпня.
«Згідно з попередніми прогнозами, спека може послабнути 10 серпня. Проте у східних областях вкрай жарко буде і після 10 серпня, зниження температури там може відбутися лише після 12 серпня», - підкреслила Діденко.