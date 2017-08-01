Україна продовжила співпрацю з США у сфері ядерної безпеки

Очільник Держінспекції ядерного регулювання (ДІЯР) Борис Столярчук взяв участь у підписанні угоди, якою передбачається відновлення дії домовленостей з американською Комісією ядерного регулювання (ДКЯР) щодо обміну технічною інформацією та співпраці у питаннях ядерної безпеки. Про це передає replyua.net з посиланням на прес-службу ДІЯРУ.
За словами Столярчука, технічні засоби для зв’язку між українським регулятором і КЯР США для української сторони відіграє дуже важливе значення, тому що допоможе у розвитку галузі ядерної безпеки. Досягнути цієї мети можна завдяки співпраці під час реалізації спільних науково-технічних програм і проектів, проведення навчання та обміну експертами. Крім того, за даними прес-служби, вперше підписання домовленості щодо співпраці між обома сторонами відбулося у Сполучених Штатах 10 квітня 2006 року. Через п’ять років в Австрії відбулося внесення до неї поправок.
Президент України Петро Порошенко, перебуваючи у Вашингтоні з візитом, анонсував подальшу співпрацю Києва та Вашингтона у області ядерної енергетики і в нафтогазовій сфері.