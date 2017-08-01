Представники САП звернулися до суду з проханням стягнути заставу Полякова до бюджету

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до Солом’янського районного суду Києва з вимогою про стягнення в державний бюджет 304 тисячі гривень застави народного депутата Максима Полякова, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це заявив керівник відомства Назар Холодницький. Він зазначив, що парламентар не виконав всі необхідні умови, які були передбачені згідно з рішенням суду, що обирав для нього запобіжний захід. Зокрема, мова йде про носіння електронного браслету контролю. Холодницький відмітив, що інший нардеп, Борислав Розенблат, який теж є фігурантом так званої бурштинової справи, виконав судову ухвалу у повному обсязі. В зв’язку з цим САП має наміри стягнути зазначену суму застави Полякова до держбюджету. Раніше Холодницький також заявляв, що він не виключає можливості внесення до Верховної Ради ще одного подання на Полякова в зв’язку з тим, що парламентар не виконує рішення суду. Це може відбутися вже в вересні після літньої відпустки нардепів.
Варто нагадати, раніше Поляков зазанчав, що він не буде вдягати електронний браслет, бо вважає, що це буде обмежувати його права як парламентаря.