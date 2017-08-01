Експерт навів шокуючі факти про енергозалежність України від Росії

В інтерв'ю журналістам «Обозревателя» Геннадій Рябцев, який є заступником науково-технічного центру «Психея», заявив, що станом на сьогодні Україна ще дуже значною мірою залежна від Росії, за винятком поставок електроенергії. Про це передає replyua.net. «Можна сказати, що Київ купує у Москви фактично всі ті самі ресурси, що й раніше», - сказав Рябцев, обґрунтувавши суть явного і опосередкованого впливу РФ на постачання до України енергоресурсів.
Зокрема, коментуючи постачання вугілля, експерт сказав: «Коли мова йде про вугілля, яке відноситься до газової групи, то це, головним чином, наше вугілля, яке видобувається у Львівсько-Волинському басейні, а також про вугілля із Донецької та Дніпропетровської області, тобто, з Донбасу. Говорячи про антрацит, то певною мірою це вугілля з Росії, яке отримує компанія ДЕТЕК із російських шахт», - наголосив Рябцев.
Він також піддав сумніву заяви Києва про незалежність від постачання газу з РФ. «Певною мірою, формально, це правда, проте реверсний газ – це і є той самий газ із Росії, який закуповують трейдери з Європи чи США», - підкреслив експерт.