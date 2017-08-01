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Аваков пропонує позбавляти українського громадянства кожного, хто отримає російський паспорт

Аваков пропонує позбавляти українського громадянства кожного, хто отримає російський паспорт
Кожен українець, який хоче стати власником російського паспорта, необхідно позабавляти громадянства. Як передає replyua.net, таку точку зору на власній сторінці у Facebook оприлюднив керівник українського МВС Арсен Аваков. За його словами, Москва спростила процедуру отримання громадянства для тих громадян України, які народилися ще у СРСР. Міністр вважає, що таким чином «дядьки у Кремлі» хочуть переманити частину українців до Росії.

«Якщо зараз, через три роки після початку війни, після такої великої кількості смертей та брехні, яку Росія принесла українцям - все ще існує той прошарок .... і йому хочеться возз’єднання з «матінкою Росією» - нехай! .. У терміновому порядку нехай бере собі російський паспорт! Однак громадянство нашої країни з подібним вчинком не може мати нічого спільного», - написав Аваков. На переконання високопосадовця вже з початком роботи у вересні український парламент повинен вести змін до законодавство і чітко визначити процедури надання та позбавлення громадянства.

«З початком роботи парламенту потрібно негайно вносити коригування в українське законодавство - більш чітко, твердо і недвозначно вказавши процедури надання та позбавлення громадянства, непохитні права громадян України», - заявив Аваков.
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