Аваков пропонує позбавляти українського громадянства кожного, хто отримає російський паспорт

Кожен українець, який хоче стати власником російського паспорта, необхідно позабавляти громадянства. Як передає replyua.net, таку точку зору на власній сторінці у Facebook оприлюднив керівник українського МВС Арсен Аваков. За його словами, Москва спростила процедуру отримання громадянства для тих громадян України, які народилися ще у СРСР. Міністр вважає, що таким чином «дядьки у Кремлі» хочуть переманити частину українців до Росії.
«Якщо зараз, через три роки після початку війни, після такої великої кількості смертей та брехні, яку Росія принесла українцям - все ще існує той прошарок .... і йому хочеться возз’єднання з «матінкою Росією» - нехай! .. У терміновому порядку нехай бере собі російський паспорт! Однак громадянство нашої країни з подібним вчинком не може мати нічого спільного», - написав Аваков. На переконання високопосадовця вже з початком роботи у вересні український парламент повинен вести змін до законодавство і чітко визначити процедури надання та позбавлення громадянства.
«З початком роботи парламенту потрібно негайно вносити коригування в українське законодавство - більш чітко, твердо і недвозначно вказавши процедури надання та позбавлення громадянства, непохитні права громадян України», - заявив Аваков.