Дипломат: в перспективе 2-3 лет Украина имеет все шансы привлечь в бюджет миллиарды от Соглашения о свободной торговли с Канадой

Вступило в силу Соглашение о свободной торговле Украины с Канадой. По оценкам экспертов, оно позволит дополнительно получить в бюджет от торговли 200-300 миллионов долларов. Как отметил в своем блоге политический аналитик, дипломат Вадим Трюхан, в перспективе 2-3 лет можно выйти на миллиарды.
По словам эксперта, дальше нас ждут не менее радужные перспективы, если правительство страны будет работать в таком же ритме. Во-первых, придет время для безвизового режима поездок в Канаду. Во-вторых, пора уже начинать переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с США, Мексикой, КНР, Индией, Пакистаном, Египтом и другими перспективными партнерами.
По мнению дипломата, не стоит забывать про Великобританию. Эта страна для нас – вообще «не паханное поле». После BREXITa судьба Соглашения об ассоциации, в частности в части зоны свободной торговли, мягко говоря, подвисает, как и все другие соглашения, заключенные между ЕС и Украиной, а о жестком визовом режиме с Великобританией не говорил разве что ленивый. Вадим Трюхан подчеркнул, что остается надеяться, что коллеги-дипломаты и государственные служащие из профильных министерств, в первую очередь МЭРТ, займутся наконец-то этими всеми вопросами.