Україна закупить у США 700 тисяч тон антрацитового вугілля

Між українською компанією «Центренерго» та американською компанією «ЕксКоул Енерджі» був підписаний контракт на закупівлю Києвом 700 тисяч тон дефіцитного в Україні вугілля. Про це передає replyua.net. Вже у вересні очікується прибуття перших двох кораблів з двома сотнями тисяч тонн вугілля до України, а решту запланованого буде поставлено до кінця поточного року. Все це вугілля буде передано на Трипільську ТЕС. У відповідності до даних Центроенерго, цей об’єм є цілком достатнім для того, аби новий опалювальний сезон пройшов стабільно та без відключень споживачів. Зазначимо, що американська сторона постачає Україні вугілля вперше.
За словами виконавчого директора і президента «ЕксКоул» Ерні Трашер, американське вугілля відповідає усім нормам регламенту.
Вартість однієї тонни американського вугілля становитиме в першому танкері буде коштувати 113 доларів. Щодо інших постачань, то вартість вугілля буде залежати від ситуації на ринку. На переконання енергетиків, вартість американського вугілля є збалансованою та не спричинить зростання соціальних тарифів.