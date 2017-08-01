Журналіст назвав запровадження віз для росіян недалекоглядним

Під час бесіди з журналістами «Обозревателя» Роман Цимбалюк, який є єдиним у Росії акредитованим кореспондентом українських засобів масової інформації, заявив, що ідея щодо запровадження Україною віз для російських громадян не має жодних перспективи для посилення безпеки держави, у зв’язку з чим це питання краще взагалі зняти з порядку денного. Про це передає replyua.net.
«Станом на сьогодні я не бачу можливості посилення безпеки нашої країни через запровадження віз. Через це, як на мене, подальші дискусії стосовно цього питання жодного сенсу не мають. Якщо росіяни вирішать поїхати до України на танках, їм буде байдуже щодо віз. А ось небажані елементи можуть фільтрувати наші правоохоронні органи, якщо, звісно, вони працюють», - сказав журналіст.
Роман Цимбалюк вважає, що подібне рішення жодного практичного ефекту не дасть. «Ми лише отримаємо певні дії з боку Росії у відповідь, цінність паспорта України за кількістю країн з безвізовим в'їздом знизиться. На мою думку, такий підхід недалекоглядний»,- зазначив журналіст. Нагадаємо, що глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін радить бути обережним під час прийняття рішення щодо віз для росіян.