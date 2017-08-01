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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

В Нацгвардии рассказали, сколько на Донбассе продлится война

В Нацгвардии рассказали, сколько на Донбассе продлится война
На Донбассе военные действия не будут продолжаться долго. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такую точку зрения журналистам озвучил Юрий Аллеров, командующий Нацгвардии, имеющий звание генерал-лейтенанта. В частности, он убежден, что на российского президента Владимира Путина либо найдут рычаги влияния, либо его просто ликвидируют. «Я понимаю, что смерти не нужно желать никому, но это был бы наиболее оптимальный для всех вариант», - считает Аллеров.

При этом генерал вспомнил, что война закончилась после смерти Гитлера, а власти Германии начали проводить другой путь развития, благодаря чему эта страна стала процветающей европейской страной. К тому же, нечто подобное произошло в СССР – после смерти Сталина наступил период «оттепели». «Россия поле распада советской империи в годы президентства Ельцина пребывала в периоде «оттепели», поэтому я надеюсь, что там уже не будет еще одного Путина», - сказал генерал-лейтенант.

При этом Аллеров добавил, что, вне зависимости от политических изменений в стране, Национальная гвардия будет работать над развитием своего потенциала.
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