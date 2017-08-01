В «ДНР» анонсировали введение смертной казни

Самопровозглашенный главарь непризнанной «ДНР» Александр Захарченко выступил с громким заявлением о том, что на временно оккупированных территориях Донбасса будет введена смертная казнь. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию Telegram-канала WarGozno. «За коррупцию в «ДНР» может быть введена смертная казнь. Такое заявление прозвучало от главы «республики» на передовой в процессе сьемок авторской программы «Донецкий фронт», которую ведут Захар Прилепин и Александр Казаков. Выход передачи запланирован на вторник, ее покажут местные телеканалы, а в ближайшее время ожидается ее выход в сети Интернет», - говорится в сообщении.
При этом пока остается неясно, как именно будет выполняться решение о смертном приговоре в непризнанной республике.
Ранее жители Луганска, который временно находится под контролем самопровозглашенной «ЛНР», рассказали о своем отношении к так называемой «Малороссии». Часть жителей оккупированного города заявили, что поддерживают точку зрения Александра Захарченко и готовы к объединению с Луганском, а другие сообщили, что им все равно, главное, чтобы выплачивалась пенсия.