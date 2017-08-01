В Кабмине утвердили новые критерии нищеты в стране

В Кабинете министров пересчитают число украинцев, живущих за чертой бедности. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, уже была разработана новая методика оценки расходов граждан, и такие меры необходимы для того, чтобы реализовать государственную стратегию по преодолению бедности, рассчитанную до 2020 года.
В ООН подсчитали, что, по их критериям, в Украине 67 процентов населения живут за чертой бедности, поскольку не могут потратить больше 5,05 долларов в день на человека, как в странах Восточной Европы. Кроме того, в Украине очень мало людей, которые могут позволить себе покупку автомобиля, и в Европе таких граждан в три раза меньше. Также большинство украинцев не могут отдыхать за границей и даже оплачивать услуги ЖКХ.
По стандартам ЕС, если к человеку применимы четыре из девяти депривационных критериев, он считается бедным. А вот по оценкам Кабмина, у нас бедных в 2016 году было всего 23 процента. Такая разница наблюдается по причине того, что критерии оценки бедности в ЕС и Украине сильно отличаются, как и цены на продовольственные продукты и различные услуги.