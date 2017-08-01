Захарченко планирует ввести смертную казнь в «ДНР»

Александр Захарченко, глава «ДНР», заявил о том, что в «республике» может быть введена смертная казнь, информирует replyua.net со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.
В сообщении говорится о том, что смертная казнь будет введена за коррупцию, и этот вопрос активно обсуждался во время программы «Донецкий фронт», авторами которой являются Александр Казаков и Захар Прилепин. «Передача выйдет в эфир во вторник на местных телеканалах и в ближайшее время появится в интернете», - отмечает источник. Впрочем, источник не сообщил о том, какой способ смертной казни обсуждается, и примут ли этот закон вообще, ведь речь идет о коррупционных преступлениях.
Однако, ни для кого не секрет, что смертная казнь является довольно распространенным приговором в Китае – в этой стране было казнено множество чиновников-коррупционеров. Напомним, что ранее Александр Захарченко говорил о создании государства «Малороссия» со столицей в Донецке. Такая идея нашла не много сторонников не только в Украине, но и в самой «ДНР».