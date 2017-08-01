«Их бомбил Киев»: популярный шоумен назвал Украину виновной в войне на Донбассе и оправдал аннексию Крыма

В интервью журналисту Дмитрию Гордону известный в Украине шоумен и композитор Владимир Быстряков заявил, что Россия не захватывала оккупированный Крым, а военные действия на Донбассе начали именно украинские военнослужащие после «бомбежки» города Луганска. Об этом сообщает replyua.net. Вместе с тем, Быстряков утверждает, что события на Майдане были постановкой, хотя на первых порах «американцы туда не вмешивались». К тому же шоумен назвал заявление Гордона о том, что Украина стремится к европейским ценностям, чепухой, а главной ошибкой страны Быстряков считает то, что Киев «хамил» Москве.
В ответ на вопрос журналиста о том, правильно ли поступили в Кремле, незаконно отняв Крым и развязав военные действия на Донбассе, композитор сказал, что ранее об отсутствии в этих регионах российских военных утверждали Георгий Тука и Надежда Савченко. «Россия может быть разной, но нельзя нам запрещать общаться с представителями культуры», - уверен Быстряков.
Кроме того, шоумен подчеркнул, что до 1954 года Крым принадлежал России, а в 2014 году люди просто проголосовали на референдуме за то, «чтобы вернуться обратно».