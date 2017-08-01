Саакашвили: я часть украинской истории, я участник и организатор трех Майданов

В вечернем прайм-тайме 112 телеканал устроил практически прямой эфир по скайпу с Михаилом Саакашвили. Известный украинский политолог Виктор Уколов проанализировал, как он пишет поток подсознания «грузинского реформатора». В частности Саакашвили заявил: «Меня в Грузии обвиняют в покупке 7 пиджаков и венка на 500 долларов для Вацлава Гавела». Как пишет Виктор Уколов, тогда возникает закономерный вопрос, чего же так переживает тогда «реформатор» и не спешит на родину, тем более он же столько рассказывал о реформах в Грузии и преодоления коррупции – украинцы даже поверили.
Еще одна реплика Саакашвили: «Я встречаюсь с Обамой, Байденом, сенаторами и прочими. Они что, лохи?». Как пишет Уколов, Саакашвили – бывший и встречается с бывшими. Еще одна цитата Саакашвили, которая вызывает недоумение даже у обычного украинца: «Я часть украинской истории, я участник и организатор трех Майданов». «Ты патологический лжец, потому что Саакашвили не было и близко рядом с организаторами студенческой голодовки 1990 года. Всех организаторов я помню. Не знаю даже был ли Саакашвили ее участником, потому что тебя его никто не видел. Это же относится и к «организатору Евромайдана» - здесь вообще без комментариев», – написал политолог.
Также Саакашвили заявил: «Точно также, как рейдернули мою партию, рейдернули сейчас мою подпись. Это не моя подпись, если подпись фальшивая». Как пишет политолог, нардеп Владимир Арьев нашел уже 5 различных подписей Саакашвили. Одна президента Грузии, другая – председателя ОГА, еще одна Википедии и еще одна на заявлении о гражданстве. В конце телеэфира Саакашвили уже привычно пообещал: «Я вернусь в Украину – как только – так сразу». По словам Виктора Уколова, Саакашвили – циничный трус. Если бы он хотел вернуться, купил бы билет и прилетел бы в Борисполь. Возможно потом бы перелетел в Тбилиси, чтобы предстать перед честной и реформированной грузинской системой правосудия, которая имеет 4 уголовных дела в отношении экс-президента, а в Украине у Саакашвили был шанс в Одесской области, но он его потерял.