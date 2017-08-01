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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Люди Медведчука устроили телемост между матерями Украины и оккупированных территорий

Люди Медведчука устроили телемост между матерями Украины и оккупированных территорий
Человек Виктора Медведчука Виктория Шилова, преступница, которая находится в базе Центра Миротворец, ее личная переписка была опубликована три месяца назад, устроила сегодня «связь между матерями Украины и оккупированных территорий», сообщает на своей странице в Facebook известный украинский блогер Мирослав Олешко.

По его словам, также организацией данного мероприятия занималась нардеп Надежда Савченко – марионетка Медведчука, коллаборационистка. Все это было якобы было организовано «Союзом матерей», который, как известно, спонсирует «Украинский выбор» Виктора Медведчука. «Проще говоря, агентура Медведчука обманывает близких родственников пленных украинских солдат и связывает их узами дружбы с родственниками террористов, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах. На мое удивление в этом цирке принял участие Владимир Жемчугов и его жена Елена Жемчугова», – написал блогер.

Мирослав Олешко отметил, что он выступает категорически против данного мероприятия, которое, по его мнению, организованное врагами Украины. Блогер призывает всех думающих людей отказаться от участия в кремлевских проектах, с предосторогой относится к людям, которые работают за российское финансирование и цель которых помешать Украине, СБУ и Ирине Геращенко в Минских переговорах по освобождению наших пленных.
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