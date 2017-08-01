Гройсман розповів про перспективи аеропорту в Гостомелі та Ryanair на українському ринку

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що термінал, де будуть приймати лоукостери, в аеропорту Гостомеля, що на Київщині, мають збудувати протягом шести місяців, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За словами очільника уряду, це є чітке завдання для Гостомеля. Однак водночас прем’єр-міністр додав, що поки триватиме будівництво терміналу у Гостомелі, аеропорти Бориспіль та Жуляни можуть тимчасово надати європейській компанії-лоукостеру Ryanair свої послуги. Крім того, Гройсман заявив, що йому було невідомо про наміри керівника Мінінфраструктури Володимира Омеляна підписати меморандум з Ryanair у березні. Якщо б про це знали в Кабміні, зазначив Гройсман, «вже вдалося зробити термінал і всі лоукостери почали літати саме з Гостемеля, однак натомість час вже втрачено».
Нагадаємо, раніше Гройсман виступав за те, щоб перетворити аеропорт в Гостомелі в базовий аеропорт для лоукост-компаній. Також представники державного підприємства «Антонов» висловили бажання, аби аеропорт в Гостомелі залишився основним для обслуговування низькобюджетних авіакомпаній. Натомість міністр інфраструктури Володимир Омелян виступав проти цього на тлі недозавантаження міжнародних аеропортів в Жулянах та Борисполі.