Міністр Данилюк прокоментував звинувачення на його адресу у несплаті податків

Очільник Міністерства фінансів Олександр Данилюк заявив, що до нього наразі не надходили жодні офіційні документи від Генеральної прокуратури або інших органів з приводу розслідування у справі про несплату податків, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Данилюк зазначив, що про своє «ухилення від сплати податків» він дізнався з преси, як і про судове рішення про перевірку податкової служби. Міністр іронічно зауважив, що вважає «інноваційний спосіб інформування про перевірку через ЗМІ». Також він зазначив, що в понеділок, 31 липня, у нього розпочалася відпустка і він має сподівання, що ця справа не є політично мотивованою й помстою за "те, що було зроблено для того, щоб перекрити корупційні схеми». Крім того, керівник Мінфіну додав, що намірів переривати відпустку він не має, бо «робота у міністерстві виснажує, а в майбутньому ще багато завдань, над якими треба попрацювати».
Нагадаємо, раніше вдень з'явилася інформація, що в Печерському райсуді Києва винесли доручення Державній фіскальній службі про перевірку міністра фінансів Олександра Данилюка на предмет його імовірного ухилення від сплати податків.