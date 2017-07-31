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СпецтемаЖурналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Николай Полозов: в очередной раз подтвердился тезис о том, что в России суда нет и не предвидится

Николай Полозов: в очередной раз подтвердился тезис о том, что в России суда нет и не предвидится
В деле Надежды Савченко, помимо российских журналистов, потерпевшими изначально были признаны несколько граждан Украины, которые также оказались в зоне обстрела. Защита неоднократно указывала на невозможность привлечения обвиняемой к уголовной ответственности в части этих граждан Украины, поскольку существует норма уголовного закона - статья 12, которая гласит, что если иностранный гражданин совершил преступление на территории иностранного государства в отношении иностранных граждан – он не может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с законодательством России. Об этом рассказал Крым.Реалии адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Адвокат отметил, что, таким образом, уголовный закон в России запрещает экстерриториальную юрисдикцию и уголовное преследование при таких обстоятельствах. В ходе прений, прокуроры тогда были вынуждены отказаться от части обвинений, которые касались этих, признанных потерпевшими, граждан Украины.

По словам Николая Полозова, аналогичная ситуация в деле Ахтема Чийгоза. События происходят 26.02.2014 на территории Украины. Чийгоз – гражданин Украины. Почти все допрошенные в ходе судебного следствия потерпевшие под присягой дают показания, что на дату событий они являлись гражданами Украины, а гражданство РФ приобрели позднее. Все кроме двух, у которых имелись российские паспорта на тот момент. Обвинение не представляет ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что оставшиеся 82 потерпевших на дату событий имели гражданство РФ. Классическая ситуация, прямо отрегулированная указанной мной выше статьей 12 УК РФ. «Заявляем об этом суду – все как Божья роса. Еще одно подтверждение тезиса о том, что в России суда нет и не предвидится», – резюмировал Полозов.
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