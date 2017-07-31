У МЗС України різко прокоментували російський закон про пом’якшення набуття громадянства РФ українцям

У МЗС України вважають, що схвалений нещодавно російський закон, згідно з яким спрощується процедура набуття громадянства РФ громадянами України, є проявом цілковитої зневаги країни-агресора до норм міжнародного права та інших країн, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
З відповідною заявою виступила прес-служба зовнішньополітичного відомства України. У повідомленні зазначається, що зміни, внесені до законодавства РФ, передбачають, що російська влада бере на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іншої країни, що, згідно з нормами міжнародного законодавства, є виключною прерогативою національного законодавства. Саме спрощення у Міністерстві закордонних справ України назвали «нікчемним» і наголосили, що єдиним свідченням втрати громадянства є відповідний указ президента.
Крім того, у МЗС розцінили такий крок офіційної Москви як «продовження правової дискримінації та утисків прав громадян України, які через певні обставити живуть чи працюють на російській територій, а також на територіях, які окуповані РФ».