У МЗС просять громадян не піддаватися на спрощену процедуру отримання громадянства РФ

В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що рішення вищого керівництва Росії прийняти закон про спрощення процедури отримання російського громадянства українцями – це факт цілковитого нехтування нормами міжнародного права, передає replyua.net. В той же час, у МЗС поросять своїх співгромадян не звертати увагу на подібні заклики.
«Сам факт відмови від українського громадянства через нотаріально завірену заяву щодо відмови від громадянства України, яка подається повноважному органу країни громадянства – це цілковита нікчемність як з точки зору змісту, так і за суттю. «У відповідності до чинного українського законодавства, лише виданий президентом України указ щодо припинення чи втрати громадянства – це єдиний документ, яким засвідчується даний факт», - наголошується у повідомленні відомства.
Водночас, у прес-службі українського дипломатичного відомства переконують, що якщо права та інтереси українців у Росії будуть порушені, вони можуть розраховувати на отримання усієї необхідної консульської підтримки в українських дипломатичних установах.