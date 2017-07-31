Эксперт: ГПУ заподозрила украинского министра финансов в излишне ретивой тяге к реформам

Генпрокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 18 июля, передает replyua.net, со ссылкой на Українські новини. Как прокомментировал эту новость в своем блоге политический эксперт Сергей Фурса, правильнее было бы сказать, что ГПУ заподозрила украинского министра финансов в излишне ретивой тяге к реформам. Особенно генеральную прокуратуру возмущает попытка создать Службу Финансовых Расследований, которая должна наконец-то закрыть все кормушки по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ и полиции.
Сергей Фурса отмечает, что также министр подозревается в преступной халатности, приведшей к гибели налоговой полиции, и саботаже попыток парламентского комитета организовать выпуск НДС-облигаций. В ближайшем будущем прокуратура финализирует дело и отправит его в суд.
По словам эксперта, в прокуратуре сомневаются, что министру финансов удастся «впаять» срок за государственную измену. «В то же время, к делу будут подшиты очевидные преступления, как то отсутствие цеховой солидарности, выраженные в неподдержке Романа Насирова в тот момент, когда человек был на больничном и нуждался в локте товарища. Вызывают вопросы у Генпрокуратуры и новый автоматический возврат НДС в рамках единого реестра, что полностью лишает возможности отдельно выделять патриотические компании, уменьшая авторитет и заработок отечественного чиновника», – подытожил блогер.