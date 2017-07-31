У Франції побачили «точковий прогрес» у виконанні Мінських домовленостей

Французький посол в Україні Ізабель Дюмон в інтерв'ю журналістам РБК-Україна заявила, що станом на сьогодні ситуація, яка склалася на Донбасі, не є підставою для оптимізму, проте «точковий прогрес» у реалізації Мінських домовленостей все ж спостерігається. Про це передає replyua.net.
У тому числі, дипломат має на увазі певні зрушення у питанні звільнення заручників, економічних та соціальних аспектів, дотримання режиму тиші. Крім того, Дюмон розповіла про те, що знизився, нехай і нестабільний, рівень насилля. «Звісно, оптимізму через ситуацію на Донбасі немає, проте ми повинні враховувати те, наскільки вона є складною, тому вирішення цього конфлікту найближчим часом не є можливим», - сказала посол. На її переконання, ефект досягнутих зрушень у вирішенні конфлікту на Донбасі підриває нестабільна ситуація з дотриманням режиму припинення вогню.
«Наприклад, протягом останніх кількох днів спостерігалося відновлення обстрілів на лінії зіткнення, вчергове не обійшлося без людських жертв. У той же час, ми вважаємо, що Мінські домовленості залишаються єдиним можливим шляхом вирішення цього конфлікту», - додала Дюмон.