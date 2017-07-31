Головнокомандувач американської армії оцінив вірогідність вторгнення Росії до центральної України

Під час інтерв'ю журналістам видання Цензор.НЕТ Бен Ходжес, який є командувачем американських військ у Європі, заявив, що шанси на те, що Росія вторгнеться на територію центральних областей України, є дуже незначними, про що інформує replyua.net.
«Я переконаний, що на даний час цей сценарій дуже малоймовірний. Проте люди хвилюються, оскільки російська сторона вдається до непрозорих дій. Там відсутні засоби масової інформації, нікому невідомо, що робить влада, російське телебачення постійно наголошує на гонці ядерних озброєнь. Росіяни просто вдалися до відтворення ударних формувань, зокрема першої гвардійської танкової армії. Вони вкрай активно оновлюють свої Збройні сили. Через це у Східній Європі, у тому числі українські громадяни, висловлюють своє хвилювання стосовно наявної військової сили у росіян», - наголосив Роджерс
За словами Ходжеса, якщо Росія все ж вирішить вдатися до широкомасштабного вторгнення до України, це покладе край будь-яким нормальним відносинам Кремля із США та Заходом. «Я не думаю, що це можливо, тому що для чого їм масштабне вторгнення зараз? Яка мета? »- додав він.