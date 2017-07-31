Известная в Украине пиццерия вводит штрафы за русский язык

Владельцы Pizza Veterano в Днепре заявили о том, что их заведение будет обслуживать клиентов исключительно на украинском языке, а, если кто-то из сотрудников начнет разговаривать с клиентами на русском, он заплатит штраф.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание Днепроград, за каждое слово на русском языке, произнесенное сотрудником пиццерии, будет наложен штраф – одна гривна. Впрочем, эти деньги пойдут не в карман владельцам, а в качестве благотворительного взноса. Потом эти штрафы получат украинские военные. «У нас было первоочередное правило - обращаться к гостю на украинском, а затем переходить на язык, на котором говорит гость. Однако теперь мы будем говорить только на украинском, и я поддерживаю такую инициативу», заявила Татьяна Сагайдак, волонтер и официант в пиццерии.
По ее словам, украинский – это государственный язык, а пиццерия является патриотичным заведением, поэтому будет приятно, когда в зале будет слышна только украинская речь. Напомним, что сеть заведений Pizza Veterano работает уже в нескольких городах Украины.