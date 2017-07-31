Украинцы по-прежнему выписывают журналы и газеты

Несмотря на доступность интернет-изданий, граждане Украины продолжают подписываться на журналы и газеты, и самое большое число читателей периодических изданий проживает в Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Черниговской областях.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Укрпочты», количество подписанных изданий при этом продолжает сокращаться, и на второе полугодие этого года цифра достигла 94,4 процентов по сравнению с тиражами за такой же период прошлого года, то есть количество изданий, на которые подписались украинцы, уменьшилось почти на шесть процентов. По итогам подписной кампании, подписано 9,6 миллионов газет и журналов. В частности, изданий общегосударственной сферы распространения - более 5,5 миллионов экземпляров или 91,3% по сравнению с прошлым годом.
Чтобы подписка шла лучшими темпами, работников почты агитируют на рекламу изданий, за что они дополнительно получают премии, если объемы подписки возрастают. По итогам подписной компании работник почты получает один процент от суммы принятой подписки. Нужно отметить, что печатные издания теряют популярность во всем мире с тех пор, как Интернет стал доступным.