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Гройсман: Ryanair получит право временно летать из Борисполя

Гройсман: Ryanair получит право временно летать из Борисполя
Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что известному ирландскому лоукост-перевозчику Ryanair на некоторое время могут дать право на осуществление рейсов из «Борисполя» или аэропорта «Киев» в Жулянах, сообщает replyua.net со ссылкой на «Деловую столицу».

«В процессе сооружения терминала в «Гостомеле», «Борисполь» или «Жуляны» на некоторое время могут предложить Ryanair свои услуги», - считает Гройсман. Более того, он добавил, что создание нового терминала, который позволит работать лоукостерам в Гостомеле, завершится в течение шести месяцев. Гройсман опять добавил, что Кабмин не был проинформирован о планах Владимира Омеляна, главы Министерства инфраструктуры, подписать в марте договоренность с Ryanair.

«Я считаю, что если бы в Кабмине нам об этом было известно, то мы бы обязали «Гостомель» сразу приступить к подготовке к открытию терминала для лоукостеров. Договор был подписан в марте, а в течение шести месяцев можно было завершить строительство очень хорошего терминала, и все компании, предлагающие недорогие билеты, уже летали бы из «Гостомеля». Но мы, увы, потратили зря много времени», - сказал премьер.
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