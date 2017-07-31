В Украине впервые оштрафовали владельца авто на иностранных номерах

В столичном высшем административном судке было впервые вынесено окончательное решение, касающееся водителя автомобиля с иностранной регистрацией. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространило издание OpenDataBot. Отмечается, что водитель будет вынужден заплатить штраф, размер которого составит 420 тысяч гривен, а само транспортное средство было конфисковано.
Согласно этому делу было проведено рассмотрение во всех инстанциях, а это означает, что данное решение является прецедентом, на котором отныне будут акцентировать внимание все остальные судьи.
В материалах дела отмечается, что 17 марта 2015 года гражданин Азербайджана ввез на украинскую территорию автомобиль марки Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Уже спустя год стало ясно, что водителем данного транспортного средства стал украинский гражданин. Он при себе имел доверенность на право пользоваться транспортным средством на украинской территории. В соответствии с решением Высшего суда, украинца обязали уплатить триста процентов штрафа от неуплаченной суммы таможенных платежей.