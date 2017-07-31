Ляшко вимагає відкликати американського посла в Україні

Олег Ляшко, депутат Верховної Ради та глава Радикальної партії, на власній сторінці у Facebook заявив, що у зв’язку із критикою американського посольства претендентів на посаду суддів Верховного суду, США повинні відкликати свого посла в Україні Марі Йованович. Про це передає replyua.net.
Зокрема, обурення політика викликав той факт, що США обурюються, коли російська чи українська сторона втручається у їхній виборчий процес, і при цьому самі беззастережно втручаються в українські внутрішні справи «Американський посол в Києві Йованович - як слон в посудній лавці! Нашому Міністерству закордонних справ необхідно вимагати її відкликання, тим паче, що, згідно з наявними у мене даними, вона у Вашингтоні не має жодної підтримки»,- обурився Ляшко.
Нагадаємо, сьогодні на сторінці американського посольства в Україні у мікроблозі Twitter з’явилося повідомлення про те, що офіційний Вашингтон сумнівається у добропорядності цілої низки претендентів на посаду суддів Верховного суду. Через це Сполучені Штати Америки порадили Києву винести на окремий розгляд кожної кандидатури.