У американському посольстві сумніваються у добропорядності суддів нового ВСУ

Сьогодні вранці на офіційній сторінці посольства Сполучених Штатів Америки в Україні було опубліковане повідомлення, згідно з яким усіх кандидатів на посаду суддів Верховного суду України повинна розглядати Вища рада правосуддя. Про це передає replyua.net. Зокрема, у посольстві США переконані, що до Верховного суду потрапили багато сильних кандидатів, однак у тому, що вони є добропорядні, існують сумніви. Тому, зазначається у повідомленні посольства, розгляд кожної кандидатури має відбуватися окремо.
Раніше стало відомо, що у Вищій кваліфікаційній комісії відбулося оприлюднення осіб, котрі перемогли у конкурсі на посаду суддів нового Верховного суду. За результатами конкурсного відбору планується відправити до Вищої ради правосуддя рекомендації щодо 120 кандидатів про призначення їх суддями тих чи інших касаційних судів, котрі увійшли до складу Верховного Суду. Мова йде про адміністративний, господарський, кримінальний та цивільний суд. До складу кожного з названих судів увійде тридцять суддів.
Тим часом, у Центрі протидії корупції заявили, що за підсумками конкурсу більша частина суддів, які потрапили до нового ВСУ, або перебувають у відставці, або ж отримали негативні висновки від громадських організацій.