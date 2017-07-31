Романенко: після Революції Гідності ми не можемо дозволити собі маніпулювати на мовному питанні, як Дроздов

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Подобається це комусь чи ні та ми повинні виходити з того, що живемо в складній країні, білінгвістичній країні. Соціологія показує, що в країні 30% - україномовні, 30% - російськомовні, близько 40% - білінгви. Про це в ефірі «Громадського радіо» зазначив український журналіст і блогер Юрій Романенко, який продовжує обґрунтовувати свою точку зору у скандальному інциденті на одному з телеканалів України, коли журналіст був змушений облишити студію через мовне питання.«Я відмовився говорити не тому, що не знаю української, а тому, що я говорю так, як вважаю за потрібне, а не так, як мене намагаються змусити. От і все. Я вважаю, якщо у нас була Революція Гідності, якщо ми рухаємося в руслі якихось спільних цивілізаційних тенденцій, куди рухається весь розвинений світ, то гідність людини і можливість вибирати – вибирати їжу, вибирати ЗМІ, вибирати товари, вибирати спосіб життя – це і є одним з ключових і базових прав», – зазначив Юрій Романенко.Він додав, що у нашому суспільстві одна з ключових проблем полягає в тому, що люди погано розуміють, що таке права, а що таке обов'язки. Коли хтось говорить, що: «українська мова державна», це не означає, що всі повинні розмовляти українською мовою. Людина може застосовувати українську мову в повсякденності або в ефірі, але не зобов'язана, а ось виконувати закони людина зобов'язана.