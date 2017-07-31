Депутат: В Украину не пускают и обложили штрафами волонтера из Италии, поставившего на фронт десятки реанимобилей

В соцсети Facebook нардеп Татьяна Рычкова сообщила, что в Украину отказываются пускать волонтера из Италии, который после начала военных действий на Донбассе за собственные средства приобрел и доставил на украинскую территорию несколько десятков реанимобилей, передает replyua.net. По словам Рычковой, Виталий Майданюк проживает и работает на побережье Адриатического мора, но после того, как на востоке Украины началась война, он начал активно оказывать помощь бойцам АТО.
«Начиная с кровавых событий летом 2014 года , будучи шокированным новостями с Донбасса, иногда даже скрывая это от своей жены, Виталий начал в Италии покупать б/у реанимобили для потребностей бойцов антитеррористической операции. Не один десяток этих автомобилей вывозили раненых ребят под Нижней Крынкой, в Углегорске, Дебальцово, под ДАПом», — написала она. Также Рычкова добавила, что Виталий оказывал помощь госпиталям в городах Ирпень, Киев и Днепр.
При этом нардеп добавила, что три года назад еще не было процедуры, предусматривающей ввоз, растаможивание и постановку на учет транспортных средств, которые поставляются в зону АТО, в связи с чем часть скорых, которые Виталий привозил на Донбасс, облагались налогами.