В районе Киева правоохранители остановили авто, за рулем которого был нетрезвый российский консул – СМИ

Возле села Бортничи, что недалеко от Киева, накануне в 23:40 правоохранители остановили автомобиль с дипломатическими номерами России. Об этом передает replyua.net со ссылкой на информацию корреспондентов ТСН. Отмечается, что задержанным лицом оказался сотрудник консульства России Руслан Требунский, который представляет также пограничную службу ФСБ.
По словам представителя Нацполиции, сержанта Александра Сыротюка, полицейским была дана наводка на водителя, находящегося в нетрезвом состоянии. Также известно об отказе водителя проходить алкотест, по этой причине было решено вызвать консула российского посольства, который согласился доставить машину к зданию дипломатического ведомства. Уже составлен рапорт. Вслед за этим автомобилем прибыл еще один сотрудник российского консульства, покинувший затем место происшествия с его виновником.
Как отметили журналисты ТСН, это уже не первый случай, когда Требунского останавливают сотрудники правоохранительных органов. В апреле этого года полиция при таких же условиях поймала его вместе с коллегами из посольства.